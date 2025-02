Atalanta, Lookman stizzito nel post partita di Empoli: non è mancata la risposta di Gasperini

L’attaccante ivoriano nel post partita di Empoli è sembrato piuttosto stizzito ai microfoni dei giornalisti

L‘attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 5-0 sull’Empoli. Il nigeriano ha siglato una doppietta nell’incontro di oggi contribuendo non poco alla vittoria dopo la scottante eliminazione di mercoledì contro il Brugge in Champions.

Nel post-partita Lookman non ha reagito bene alla domanda su quello che è accaduto dopo la sua sostituzione rispondendo con un semplice «Finito?». Non è mancata la risposta di Gasperini in merito alla situazione tesa con l’attaccante. A seguire le parole di Gasperini.

GASPERINI – «Se la linea di professionalità ha prevalso sul botta e risposta? Non so cosa intendi per professionalità, ma è il modo migliore per andare avanti. Professionalità da parte mia? Siamo tutti professionisti».