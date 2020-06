Lotito carica la Lazio: il discorso alla squadra prima dell’Atalanta

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha incitato i calciatori: il sogno Scudetto va inseguito fino alla fine

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto caricare la squadra in vista dell’impegno di questa sera in casa dell’Atalanta, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, il patron biancoceleste ha riunito calciatori e staff tecnico nella sala conferenze per ribadire il massimo impegno e la piena responsabilità per inseguire fino all’ultima partita il sogno Scudetto.