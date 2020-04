La Lazio inizierà il ritiro a Formello a partire dalla settimana prossima: via libera di calciatori e tecnico

La Lazio torna in campo. A partire dalla prossima settimana, la squadra si ritroverà a Formello per cominciare il ritiro, in attesa di conoscere il destino della Serie A per via dell’emergenza Coronavirus.

La decisione è stata comunicata dal presidente Claudio Lotito dopo aver incassato la piena disponibilità da parte di calciatori e staff tecnico.