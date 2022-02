Lotta scudetto, è una storia a tre: mai un campionato così avvincente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A poco più di una decina di turni dalla fine è lotta serrata in testa alla classifica: mai visti distacchi così minimi per la lotta scudetto

Il passo falso del Milan a Salerno e la clamorosa sconfitta dell’Inter a San Siro riaprono ancor di più una lotta per lo Scudetto che a questo punto, per lo meno nella giornata odierna, vede il Napoli avere la grande ccasione di balzare in testa. Vincendo a Cagliari i partenopei agguanterebbero i rossoneri in testa alla classifica, relegando i nerazzurri al terzo posto provvisorio.

Come sottolineato da la Gazzetta dello Sport, da quando la Serie A si disputa a 20 squadre, dalla stagione 2004-05, mai ci sono state tre squadre così vicine a 12 turni dalla fine del campionato. L’ultima volta di un’ammucchiata del genere a 12 gare dal termine è stato nel 2002-03 (torneo a 18 squadre con 34 turni di campionato), quando dopo la 22a giornata c’erano Inter e Juventus a quota 48 punti, quindi il Milan terzo con 46 punti (a fine stagione fu la Juve a lauearsi Campionde d’Italia).