Lotta Scudetto, Sacchi: «Mi aspettavo questo da Atlanta Inter e non mi sono sbagliato; il cammino dei nerazzurri non è in discesa, ma...»

Lotta Scudetto, le parole di Arrigo Sacchi sul duello a tre tra Inter, Napoli ed Atalanta dopo la vittoria dei nerazzurri con la Dea e il pari del Napoli

Arrigo Sacchi ha parlato a la Gazzetta dello Sport della Lotta Scudetto dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta e il pareggio del Napoli. Di seguito le sue parole.

ATALANTA INTER – «Mi aspettavo una sfida spettacolare e non mi sono sbagliato. Atalanta-Inter è stata un duello tra pugili di altissimo livello: un colpo, una parata, un altro assalto con coraggio. Mai un momento di tregua, se non nel finale del primo tempo quando le energie sono calate. Per il resto, battaglia su ogni pallone, corsa sulle fasce, buone trame di gioco. Tutto quello che un appassionato di calcio desidera vedere».

VITTORIA INTER – «Il successo dell’Inter è meritato: ha fatto di più in zona offensiva, è stata più pericolosa e superiore all’Atalanta, da cui mi aspettavo qualcosa in più. È mancata quella scintilla che tante volte abbiamo ammirato, anche se resta una grande squadra».

PARTITA – «Fin dall’inizio la partita è stata molto fisica, quasi all’inglese, con qualche colpo proibito. L’Inter ha subito spinto, con Thuram che ha colpito un palo dopo una grande azione corale. L’Atalanta ha risposto con Pasalic, ma i bergamaschi non sono stati brillanti come al solito. Nella ripresa, il gol di Carlos Augusto, l’espulsione di Ederson e il raddoppio di Lautaro hanno chiuso i conti».

GESTIONE DEI MOMENTI – «L’Inter ha dimostrato grande esperienza e capacità di gestire i vari momenti della partita, accelerando e rallentando con intelligenza. Inzaghi ha a disposizione tanta qualità a centrocampo e in attacco, e la sua squadra ha mosso il pallone con velocità ed efficacia, secondo il miglior manuale del calcio».

CORSA SCUDETTO – «Vincere a Bergamo è una prova di forza notevole: l’Inter ha portato l’Atalanta a -6 e il Napoli, fermato sul pareggio a Venezia, a -3. Il cammino non è in discesa, anche per gli impegni di Champions che tolgono energie, ma il vantaggio guadagnato è importante. Solo le partite internazionali possono rallentarla, ma se Inzaghi saprà gestire bene le forze, i nerazzurri possono arrivare in fondo a braccia alzate».

NAPOLI – «Il Napoli, invece, ha perso un’occasione pareggiando a Venezia. Tutti si aspettavano una vittoria e, sebbene abbia avuto molte occasioni, la squadra di Conte deve ritrovare la fluidità di manovra che l’ha caratterizzata a inizio stagione. Ora la fatica si fa sentire e i partenopei sembrano stanchi, ma la sosta per le nazionali potrà servire a ricaricare le batterie in vista dello sprint finale. Nell’ultimo mese e mezzo il Napoli ha ottenuto cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta. Serve una svolta. Tuttavia, per l’organico a disposizione e le cessioni di gennaio, Conte e i suoi hanno già costruito una piccola impresa, e per questo meritano applausi».