Lucas Hernandez è stato chiamato dal Tribunale di Madrid e rischia il carcere per eventi del 2010. Ecco perché

Non è di certo stata la miglior giornata in casa Hernandez. Oggi la notizia di Theo risultato positivo al Covid e poi dalla Spagna è arrivata una convocazione per Lucas che si dovrà presentare davanti al Tribunale di Madrid il 19 ottobre e dovrà scegliere entro 10 giorni il penitenziario dove scontare una pena.

I FATTI – L’incarcerazione sarebbe dovuta a fatti di anni fa, ovvero del 2017, quando per le strade di Madrid aveva avuto una lite con la moglie. Il Tribunale di Madrid aveva condannato Lucas Hernandez a 31 giorni di lavori socialmente e sei mesi di distanziamento dalla moglie per abusi familiari. I due decisero comunque di partire per la luna di miele. Ora il Tribunale di Madrid, visto che negli anni è stata rispettata la sentenza, ha richiamato Lucas Hernandez che rischia il carcere, come ha riportato AS.