In conferenza stampa, Lucas e Theo Hernandez hanno parlato della loro felicità nell’essere stati convocati entrambi per la Francia

Lucas e Theo Hernandez sono stati entrambi convocati da Deschamps, ct della Francia, per le prossime partite della Nations League. In conferenza stampa i due fratelli hanno raccontato la loro felicità nell’essere insieme in Nazionale.

LUCAS HERNANDEZ – «Ho guardato la lista dei convocati e ho visto il mio nome fra i difensori e non quello di mio fratello. Poi ho visto che era fra i centrocampisti e l’ho subito chiamato. In famiglia si sono tutti commossi, è un piacere essere qui insieme a lui».

THEO HERNANDEZ – «È il lavoro che ha pagato. Non abbiamo avuto un’infanzia facile, questo è ciò che ci ha fatto ambire a diventare calciatori professionisti».

PENSIERO ALLA MADRE – «Essere qui insieme è fantastico, dobbiamo ringraziare nostra madre. Lei c’è sempre stata, ci ha portato agli allenamenti e ci ha seguito ovunque».