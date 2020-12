Borussia Dortmund-Lazio, Lucas Leiva: «La gara perfetta per reagire»

La Lazio affronta domani il Borussia Dortmund in Champions League. Le parole in conferenza stampa di Lucas Leiva

Vigilia di Borussia Dortmund-Lazio. In conferenza stampa, oltre a Simone Inzaghi, ha parlato anche Lucas Leiva.

Le parole del centrocampista brasiliano: «Sarà una partita diversa dall’andata, giochiamo fuori casa. Abbiamo voglia, dobbiamo dimostrare di avere un approccio perfetto. Teniamo tanto al campionato, siamo consapevoli di aver fatto male con l’Udinese. Siamo una squadra matura e non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo fatto una brutta partita, ma non perché stavamo già pensando alla Champions League e al Borussia. La partita di domani contro è perfetta per reagire»