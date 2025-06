Lucca-Napoli, cosa manca per la fumata bianca? I partenopei vogliono chiudere, ma i bianconeri... - Calcio News 24

Lucca-Napoli: l’attaccante ha detto sì. Cosa manca ancora per la definitiva fumata bianca con l’Udinese

Il tema Lucca-Napoli continua ad animare il mercato estivo, diventando uno dei dossier più caldi per il club partenopeo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe già ottenuto il sì di Lorenzo Lucca, ma resta da sciogliere il nodo dell’accordo economico con l’Udinese, che non considera soddisfacente la proposta formulata finora.

Il centravanti classe 2000 ha già espresso la sua volontà di trasferirsi all’ombra del Vesuvio: il progetto tecnico degli azzurri e l’opportunità di giocare in una piazza prestigiosa rappresentano per lui un sogno. Il giocatore, originario di Moncalieri, ha fatto sapere da tempo di essere entusiasta all’idea di vestire la maglia del Napoli, e avrebbe già accettato l’eventuale contratto proposto dalla dirigenza campana.

Lucca-Napoli: la trattativa di mercato tra tira e molla

Tuttavia, la trattativa tra Napoli e Udinese non si è ancora sbloccata. Il club friulano non ha accettato l’offerta da 22 milioni di euro, ritenuta troppo bassa per il valore attuale di Lucca, reduce da una stagione positiva in bianconero, con numeri e prestazioni che lo hanno reso uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama italiano.

Nel fine settimana, si è continuato a lavorare anche in maniera informale: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, presenti al matrimonio di Matteo Politano, hanno avuto modo di confrontarsi ulteriormente sulla strategia da seguire per portare avanti l’operazione Lucca-Napoli. Un segnale chiaro che dimostra come l’interesse del club sia concreto e vivo.

Lucca-Napoli: non solo i partenopei sul centravanti

Intanto, l’Udinese ha ricevuto altre richieste per l’attaccante seguito anche dalla Juve, ma la volontà del giocatore di approdare al Napoli potrebbe fare la differenza nella fase finale della trattativa. Il club azzurro sta cercando di chiudere l’affare prima possibile per consegnare a Antonio Conte un attaccante giovane, fisico e di prospettiva, perfetto per il suo sistema di gioco.

Il binomio Lucca-Napoli sembra destinato a concretizzarsi, ma servirà uno sforzo economico ulteriore da parte della società partenopea per convincere l’Udinese. Le prossime ore saranno decisive per capire se si potrà raggiungere la tanto attesa intesa definitiva.