Bologna, ascolta Lucumì: «Io via? Sono solo voci, non so cosa succederà nel futuro, ma io il mio presente...»

Le parole di John Lucumì, difensore del Bologna ed accostato alla Roma e anche al Real Madrid, sul suo futuro

Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna e uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare il reparto arretrato di Gian Piero Gasperini, ha parlato del proprio futuro ai microfoni del portale Gol Caracol. Accostato anche al Real Madrid da alcuni media internazionali, il centrale ha commentato le voci di mercato con grande equilibrio, ribadendo il suo legame con il club emiliano, pur senza escludere nulla.

SULLE VOCI DI MERCATO – «Essere accostato al Real Madrid dà molta gioia ed è gratificante perché è quello che si cerca nel proprio lavoro. Lavoriamo per far sì che queste squadre possano notarci e vedere il talento che abbiamo. Ma la verità è che si tratta solo di voci dei social media; non ho mai sentito nulla di simile e niente, al momento stiamo lavorando e cercando di crescere in modo che queste cose possano accadere e credo che Dio e il tempo porteranno grandi benedizioni».

SUL FUTURO A BOLOGNA – «Ora devo tornare a Bologna. Ho un contratto lì e vivo alla giornata; non sappiamo cosa succederà, ma al momento il mio presente è Bologna, sono anche molto felice, mi hanno dato tutto, la mia famiglia sta bene, sono felici, mio figlio, mia moglie e chiaramente questo mi fa stare bene. Comunque non sappiamo cosa succederà, andiamo avanti giorno per giorno e aspettiamo quello che succederà».