Lucumi, vero e proprio braccio di ferro con il Bologna: quella squadra insiste, ma... - Calcio News 24

Lucumi, nodo del mercato Bologna: il Sunderland insiste, ma il club resiste

In casa Bologna tiene banco il caso Lucumi, difensore colombiano al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra il club rossoblù e il Sunderland. Dopo una stagione da protagonista, culminata con la storica vittoria della Coppa Italia, Jhon Lucumi si trova ora in una posizione delicata: da un lato il forte interesse del club inglese, dall’altro la ferma volontà del Bologna di non privarsene, almeno per ora.

Il centrale difensivo, classe 1998, è stato uno dei pilastri della retroguardia emiliana e il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Tra questi, il Sunderland ha già avanzato una proposta concreta, ma la dirigenza del Bologna sembra intenzionata a resistere. Il motivo? A pochi giorni dalla fine del mercato, trovare un sostituto all’altezza di Lucumi sarebbe un’operazione complessa, se non impossibile.

A gettare ulteriore luce sulla situazione ci ha pensato il direttore sportivo Marco Di Vaio, che ha parlato pubblicamente del comportamento esemplare del difensore colombiano:

“Jhon si sta comportando da grande professionista – ha dichiarato Di Vaio – Nonostante le voci di mercato, giocherà titolare. Questo dimostra quanto sia difficile affrontare il campionato con il mercato ancora aperto. Gli vogliamo molto bene e in questi tre anni ha dato tanto al Bologna.”

Nonostante l’interesse crescente, la trattativa è ancora lontana dalla conclusione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Sunderland avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Lucumi, ma il Bologna non sembra disposto a cedere per meno di 28 milioni. Una differenza che, sulla carta, potrebbe sembrare minima, ma che in realtà riflette la determinazione della società emiliana nel non svendere uno dei suoi pezzi più pregiati.

Per ora, dunque, Lucumi resta un punto fermo nella rosa di Thiago Motta. La situazione rimane fluida e tutto può ancora succedere da qui alla chiusura del mercato, ma una cosa è certa: il Bologna non lascerà partire Lucumi senza combattere fino all’ultimo.