Ludogorets, Simundza: «Roma grande squadra e con un grande nome in panchina»

L’allenatore del Ludogorets Simundza ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma

Ante Simundza, allenatore del Ludogorets, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma.

MATCH – «Domani incontriamo una grande squadra con un grande nome in panchina. Dobbiamo pensare a noi stessi, a come stare al più alto livello possibile. Ci servono coraggio e fiducia per giocare e provare a competere».

BATTAGLIA CON MOURINHO – «Sono i calciatori a giocare. La cosa importante è poter rispondere alle loro qualità, con grande coraggio e fiducia. Le tattiche possono cambiare durante la gara».

ROMA – «Facciamo sempre i compiti, conosciamo la forza della Roma e vogliamo provare a mostrare le loro debolezze e le nostre qualità. Sarà tosta, la Roma è una squadra molto competitiva in tutte le partite. La loro partita contro l’Udinese è stata diversa, l’Udinese all’inizio è stata fortunata ma poi è finita 4-0, nel calcio capita. Come ha detto Mourinho, meglio perdere una volta 4-0 che quattro volte 1-0, hanno perso tre punti e lui ha mostrato di voler competere in ogni torneo al massimo».