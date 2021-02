Luis Alberto: «Oggi è la partita più importante, al Bayern non pensiamo»

Al termine del primo tempo di Lazio-Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport Luis Alberto, autore della rete dell’1-0

Si conclude così il primo tempo della sfida tra Lazio e Sampdoria. I biancocelesti sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Luis Alberto. Al termine dei primi 45 minuti di gioco ha parlato del match proprio il centrocampista spagnolo.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha affermato: «Oggi è la partita più importante e al Bayern non ci pensiamo. Il nostro obiettivo è tornare in Champions, per questo i tre punti di oggi per noi sono fondamentali. L’esultanza alla Spider-Man? Quando sono uscito di casa oggi, mia figlia mi ha chiesto se esultavo così e l’ho fatto».