Spagna, Luis Enrique: «Pronti a tutto. Morata? Lo avreste massacrato»

Luis Enrique parla dopo il passaggio in semifinale ad Euro 2020: ecco le parole del ct della Spagna anche su Alvaro Morata

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa al termine di Svizzera-Spagna.

SPAGNA – «A noi è successo di tutto. Se c’è una squadra pronta a superare tutto, è la nostra».

MORATA – «L’ho cambiato perché la pressione che ci mette è incredibile in tutte le partite e dopo 120 minuti contro la Croazia avevamo bisogno di più freschezza. Per fortuna quello che ha sbagliato Gerard non è stato fatto da Morata perché lo avreste massacrato».