Luis Enrique duro: «Moreno? È stato sleale, non condivido niente»

Luis Enrique, che attacco a Moreno: «È stato sleale, non mi ha sorpreso. Lo capisco ma non condivido niente della sua posizione»

Conferenza stampa per Luis Enrique dopo il ritorno sulla panchina della Spagna. Il commissario tecnico ha parlato così davanti ai giornalisti, anche in merito alla situazione di Robert Moreno:

«Per me è un giorno speciale, per la mia famiglia anche, torno a casa. Sono una persona che sfugge dalle polemiche, ma stavolta mi vedo obbligato a intervenire. L’unico responsabile del fatto che Moreno non sia nel mio staff sono io. Abbiamo fatto una riunione, mi ha detto che voleva arrivare all’Europeo e poi tornare a essere il mio vice. Non mi ha sorpreso, è stato sleale. Lo capisco ma non condivido niente della sua posizione».