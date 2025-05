Luis Enrique si espone sulla finale di Champions: «Merito dei miei giovani. Contro l'Inter sarà importante quell'aspetto» - Calcio News 24

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha voluto rilasciare queste dichiarazione soffermandosi ancora sulla finale di Champions League contro l’Inter

Luis Enrique, ai canali ufficiali del PSG, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ancora sulla finale di Champions League contro l’Inter.

FINALE RAGGIUNTA – «Innanzitutto siamo molto orgogliosi del percorso fatto. Anche il legame con i tifosi è stato speciale e per me è molto importante. Abbiamo avuto ottime prestazioni durante tutta la stagione, ciò dimostra la qualità mentale e la capacità di impegnarci per vincere ogni partita. Rispettiamo i nostri avversari, è il momento di dare spazio ai giocatori che sono stati importanti in questa stagione, ma anche ai giovani».

TURNOVER IN CAMPIONATO – «Abbiamo un piano definito, che dipende dal minutaggio e dagli spostamenti durante la stagione. Bisogna bilanciare tutto questo per arrivare nelle migliori condizioni alle due finali. Quando la finale di Champions League sarà finita, la stragrande maggioranza dei giocatori andrà in Nazionale. Ogni giocatore ha bisogno di un piano personalizzato. Ci siamo riusciti, mancano le ultime partite per raggiungere i nostri obiettivi. I giocatori devono arrivare mentalmente freschi».

INTER – «Questa sarà la prima finale di Champions League con i tifosi per il PSG. Senza di loro, non sarebbe una vera finale. Se una squadra merita di vincere, dopo aver aspettato così a lungo, quella è il PSG. So che il club è stato fondato l’anno in cui sono nato, speriamo che questo legame si dimostri vero e che possiamo conquistare la Champions League. Cercheremo di essere i primi. Il problema è che ci sarà sicuramente una squadra che non vorrà permettercelo, l’Inter, ma spero che vinceremo. Cercheremo di concludere con la ciliegina sulla torta. La squadra e i tifosi se lo meritano. Meritiamo questa possibilità di giocare questa finale, proprio come l’anno scorso. Sappiamo cosa significa essere primi, ma non deve essere un peso. Staremo attenti e calmi, dovremo viverla bene. L’Inter è abituata a giocare finali, ne ha giocata una due anni fa».