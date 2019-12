Lukaku e Smalling, amici contro: sfida nella sfida in Inter-Roma

Inter-Roma di domani sera sarà la sfida anche di Romelu Lukaku e Chris Smalling: grandi amici allo United, ora avversari

Alti, grossi e amici. Romelu Lukaku e Chris Smalling sono stati dirompenti nel loro impatto in Serie A. Le cose che hanno in comune se ne possono elencare parecchie. Insieme hanno giocato due stagioni e 73 partite, poi si sono ritrovati fianco a fianco su una panchina del Manchester United a Singapore, a guardare i compagni giocare contro l’Inter.

Lukaku, come ricorda La Gazzetta dello Sport, fu il primo ad abbandonare Manchester. Poi toccò a Smalling a fine agosto. Quattro mesi dopo saranno di nuovo vicini, stavolta in area di rigore. A Manchester uscivano spesso insieme, in un’amicizia sbocciata presto in allenamento, fra risate, ricordi simili d’infanzia (pochi soldi e tanti sacrifici della madre) e qualche passione in comune. Oggi si continuano a sentire ma domani saranno avversari, e solo uno ne uscirà vincitore.