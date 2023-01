Lunga vita a Di Maria (e ai suoi dribbling)

Con la ripresa dei campionati (dopo l’Italia tra i principali mancheranno all’appello l’Eredivisie, che scatta a giorni, e la Bundesliga, che prolunga la sua tradizionale pausa invernale), verificheremo le scorie di Qatar 2022. Prima di fare i conti su chi ci ha rimesso e chi ci ha guadagnato, vi proponiamo i 10 migliori giocatori del Mondiale per quanto riguarda la produzione di dribbling. Il sottinteso è che questo gruppo avrà la responsabilità di divertirci – perché scartare un avversario è anche questa forma di piacere – anche nei mesi che ci aspettano, dopo essere riusciti a farlo in nazionale. Ed ecco cosa comunica questa particolare classifica.

IL PSG É UN MONDO A PARTE – Mbappé, Messi e Neymar, rispettivamente primo, secondo e ottavo per un totale di 121 dribbling regalati alla platea globale. C’è da aggiungere altro?



ANCHE IL BAYERN – Anche in Baviera non si sta male. Musiala promette di essere un crack (e attenzione, ha fatto solo 4 dribbling in meno di Messi giocando meno della metà delle sue partite: 3 contro 7!). A dare ulteriore linfa, il canadese Davies. E a proposito della sua “piccola” nazionale, c’è anche Buchanan nella top ten: al Bruges hanno di che godere dei suoi cambi di direzione



GLI “ISOLATI” – Sono quei giocatori che rappresentano un campionato, a partire dai due marocchini, Ziyech (Chelsea-Premier) e Boufal (Angers, come dire il resto della Ligue 1 togliendo il Psg), Dembelé (Barcellona-Liga). Infine, in quinta posizione, il “nostro” Di Maria (Juventus-Serie A). Siamo convinti che i tifosi bianconeri gli perdoneranno qualche festa Mondiale in più se nel corso della stagione riuscirà a far vedere i 30 dribbling mostrati in Qatar…