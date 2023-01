CR7 vs Messi anche in Arabia: l’Al Hilal tenta l’argentino

Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, l’Al Hilal vorrebbe convincere Lionel Messi a trasferirsi

Secondo quanto riportato da Al-Khaleej, il duello Cristiano Ronaldo-Messi potrebbe proseguire in futuro in Arabia Saudita. L’Al Hilal avrebbe infatti offerto un contratto stratosferico al campione del mondo argentino.

Almeno per il momento, Messi avrebbe però declinato l’offerta. L’Al Hilal non si è voluto comunque demoralizzare e ha già messo in vendita le maglie di Messi con il numero 10 nei propri store.