Lutto nel calcio italiano, è morto l’ex arbitro Gussoni: aveva 90 anni

Lutto nel calcio italiano con l’annuncio della morte di Cesare Gussoni, ex arbitro di Serie A e figura di spicco dell’Associazione Italiana Arbitri

L’Associazione Italiana Arbitri, tramite un comunicato ufficiale, ha ricordato l’ex arbitro di Serie A Cesare Gussoni dopo l’annuncio della sua morte.

COMUNICATO – «E’ venuto a mancare oggi, a 90 anni, l’ex Presidente dell’AIA Cesare Gussoni, Sezione di Varese, tesserato dal 1953 e già Vice Presidente Vicario della FIGC nel 2007. L’Associazione perde un validissimo dirigente che ha tracciato un pezzo della sua storia, come riconosciuto dalle varie componenti del mondo del calcio. Gussoni, durante i sui trascorsi sui campi, fu insignito del Premio ‘Giovanni Mauro’ nel 1978 ed entrò nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2013, ex aequo con Sergio Gonella. Da arbitro in attività raggiunse la Serie A nel 1966, collezionando 106 presenze fino al 1978, quando terminò la carriera di propria volontà. Tra le designazioni più prestigiose spicca la finale di Coppa Italia del 1977. Nel 1975 acquisì la qualifica di internazionale, dirigendo, tra le altre, partite valevoli per la qualificazione ai Mondiali argentini del 1978. Particolare curioso: nella finale degli Europei 1976 svolse la funzione di ‘guardalinee’ con arbitro Sergio Gonella.

Altrettanto ricca la sua carriera dirigenziale: dopo tre anni di designatore in Serie C2, nel 1981 fu nominato ‘Vice Commissario’ della CAN di Serie A e B, per prendere la guida di questa Commissione dal 1985 al 1990 e svolgendo al contempo il ruolo di osservatore UEFA. A novembre del 2006 venne eletto Presidente dell’AIA, e a dicembre dello stesso anno assunse ad interim il ruolo di Responsabile della CAN per le dimissioni del designatore del tempo, scegliendosi come consulente tecnico Pierluigi Collina. Il suo mandato presidenziale terminò a marzo del 2009, quando l’Assemblea Generale dell’AIA elesse Marcello Nicchi. Cesare Gussoni, per quanto concerne la vita professionale, ha diretto per molto anni l’azienda di famiglia.

Alla famiglia di Cesare Gussoni vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, del Vice Alberto Zaroli, del Comitato Nazionale, a nome di tutti gli arbitri italiani».