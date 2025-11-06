Lutto nel calcio italiano, si è spento Mario Manera: ex difensore di Serie A e Serie B che ha vestito le maglie di Brescia, Cagliari, Genoa e Atalanta, tra le altre

Lutto nel calcio italiano, si è spento l’ex difensore di Brescia, Cagliari, Genoa e Atalanta Mario Manera: una carriera tra Serie A e B

Il Cagliari Calcio è in lutto per la scomparsa di Mario Manera, ex difensore rossoblù nella stagione 1970-1971, deceduto oggi all’età di 78 anni nel suo paese natale, Bascapè, in provincia di Pavia.

Arrivato in Sardegna subito dopo lo storico Scudetto del 1970, Manera non ebbe occasione di scendere in campo in gare ufficiali, ma fu comunque parte di quella rosa leggendaria, ritratto anche nell’album Panini con la maglia bianca bordata di rossoblù e il tricolore sul petto.

Una carriera tra Serie A e Serie B

Difensore affidabile e disciplinato, aveva debuttato in Serie A con il Brescia nel 1969, prima di passare al Cagliari. Successivamente vestì le maglie di Genoa, Atalanta, Piacenza e Pro Piacenza, chiudendo la carriera nel 1979.

Con il Genoa di Arturo “Sandokan” Silvestri ottenne la promozione in Serie A nel 1973, uno dei traguardi più importanti della sua carriera.

Come riportato da L’Unione Sarda, i funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Bascapè.

Il club rossoblù ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: «Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Mario Manera, calciatore che indossò la maglia rossoblù nella stagione 1970-71. Il Club si stringe con affetto attorno ai suoi familiari. Ciao, Mario».