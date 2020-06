Lutto nel mondo del calcio: morta la giovanissima Arianna Varone

View this post on Instagram

***Ufficio Stampa ASD Riozzese*** La Società ASD Riozzese, sgomenta e affranta, comunica che nella notte per un tragico incidente stradale è venuta a mancare la nostra Arianna Varone. Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini. 💗🖤💗🖤💗🖤 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🌷🌷🌷🌷🌷 Il Presidente Mileto Faraguna