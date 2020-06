Lutto nel mondo del calcio per la morte di Ahmed Radhi

Morto Ahmed Radhi: Iraq in lutto per la scomparsa della sua leggenda dopo la positività al Coronavirus. Le ultime notizie

L’Iraq piange la scomparsa di Ahmed Radhi, leggenda del calcio morta nella giornata di ieri per complicazioni legate al Coronavirus. A rendere nota la notizia dell’ex giocatore di 56 anni è stato il Ministero della Salute iracheno.

Radhi era stato ricoverato la settimana scorsa a Baghdad dopo la positività al Covid-19. La situazione, dopo un leggero miglioramento, è nuovamente peggiorata, con il trasporto nell’ospedale di Amman in Giordania che non è bastato per salvargli la vita.