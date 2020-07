Maglia Tottenham 2020/2021: ecco il kit per la nuova stagione

Il Tottenham ha presentato le maglie per la prossima stagione: ecco le immagini ufficiali del kit home e away

Il Tottenham ha svelato ufficialmente il kit home e away per la prossima stagione. Modello per la presentazione Harry Kane, sempre in odore di mercato. Queste le parole dell’attaccante inglese.

«La maglia home ha quel tocco che distingue gli Spurs ma allo stesso tempo è moderna. Quella da trasferta con quella sfumatura di verde, è una novità ma penso che ci starà molto bene, e i piccoli dettagli fanno la differenza».