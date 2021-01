Maicon atteso al Sona: il presidente del club di Serie D però non si dice preoccupato per il ritardo per l’arrivo dell’ex terzino dell’Inter

Maicon non è ancora arrivato al Sona in Serie D: il terzino brasiliano ex Inter e Roma è atteso nel club veronese. Il presidente Pradella ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica.

«Lo aspettiamo con felicità e senza fretta. Un giorno in più o in meno di attesa per noi non cambia nulla, l’importante è averlo presto qui con noi».