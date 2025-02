Maignan Milan, serata da ‘Mai dire Mike’: la papera sul gol di Paixao è inspiegabile – le pagelle

Le pagelle di Mike Maignan nella sconfitta del Milan in Champions League contro il Feyenoord: il portiere rossonero combina un disastro che compromette la gara

Il titolo giusto che riassume la sconfitta del Milan contro il Feyenoord nel playoff di andata di Champions League è quello di La Repubblica: ‘Mai dire Mike‘, perchè la papera di Maignan è degna del peggiore Vai col Liscio di gialappiana memoria. Il portiere rossonero prende un gol che mette in salita la gara per i rossoneri e non è solo quello: il tentativo goffo di chiudere sul proprio palo un tiro tutt’altro che insidioso è qualcosa che da un portiere della qualità e dell’esperienza del rossonero non ti aspetto. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Regala l’1-0 con una papera colossale che può pesare tanto sulla qualificazione agli ottavi. Non ha occasioni per riscattarsi».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Inaugura il match con le più classiche delle papere. Un errore pesantissimo per un portiere con la sua esperienza. Svarione che costa la sconfitta al Milan».

TUTTOSPORT 4 – «Paperata colossale sul gol di Paixao».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Pronti via, commette un errore macroscopico che indirizza la partita».

LA REPUBBLICA 4 – «Sul tiro di Paixao si tuffa goffo come se dovesse placcare un gatto che sta scappando: la palla, felina, gli passa sotto la pancia».