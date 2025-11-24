Maignan Milan, il rinnovo resta una possibilità? L’indiscrezione gela i tifosi rossoneri. Le ultime

Maignan Milan, dopo la vittoria nel derby si continua a parlare del rinnovo del portiere francese. Le ultime sul futuro del giocatore

La vittoria del Milan nel Derby ha portato gioia ai tifosi, ma un nodo resta irrisolto: il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, autentico eroe della sfida contro l’Inter, è in scadenza di contratto a giugno, e la sua situazione contrattuale preoccupa sempre di più il club rossonero. A lanciare l’allarme è stato Carlo Pellegatti, storico giornalista e tifoso del Milan, intervenuto a Pressing su Mediaset, dove ha sottolineato quanto sarebbe grave perdere Maignan a parametro zero: “Divento matto, perderemo a zero il portiere più forte del mondo”, ha dichiarato con tono allarmato.

Il problema, come raccontato da Pellegatti, nasce dalle trattative per il rinnovo: inizialmente al giocatore era stato promesso un contratto da 5 milioni di euro netti all’anno. Dopo alcuni errori, l’offerta è scesa a 4 milioni, causando tensioni tra le parti. La questione non riguarda solo la cifra, ma anche il modo in cui la dirigenza ha gestito la trattativa, creando un blocco definitivo. «Poi a marzo gli hanno detto che avrebbero parlato con Cardinale per sistemare il suo contratto, da allora non si sono più sentiti. Ora non ne vogliono più sapere con questo management, per una questione di principio», ha spiegato Pellegatti, rivelando il disappunto del giocatore e del suo entourage.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il Milan rischierebbe di perdere Maignan senza ricevere alcuna compensazione economica, una prospettiva preoccupante per una squadra che punta a consolidarsi in Serie A e in Europa. La dirigenza rossonera ora deve decidere se fare uno sforzo per convincere il portiere a restare, oppure rischiare un addio doloroso, che lascerebbe vuoto un ruolo chiave tra i pali.

Il ruolo di Maignan è stato cruciale nelle ultime stagioni: dalle parate decisive ai rigori neutralizzati, il francese ha dimostrato di essere uno dei portieri più affidabili del calcio europeo. Il Milan, dal canto suo, deve bilanciare esigenze economiche e sportive, perché sostituire un giocatore del calibro di Maignan non è semplice, e perdere un elemento di questo livello rischierebbe di indebolire l’intera squadra.

In sintesi, la vicenda Maignan resta uno dei temi più caldi della stagione. Tra entusiasmo per il Derby e preoccupazione per il futuro, il club dovrà trovare presto una soluzione per garantire continuità a uno dei protagonisti più importanti dei successi recenti. Il tempo stringe e ogni mossa della società sarà osservata attentamente dai tifosi e dagli addetti ai lavori.