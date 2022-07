Makoumbou Cagliari, è fatta per il franco-congolese: i dettagli

In arrivo un nuovo acquisto per il Cagliari di Fabio Liverani che è pronto ad accogliere Antoine Makoumbou

Nelle ultime ore il nome di Antoine Makoumbou è stato accostato al Cagliari per poi subire notevoli accelerate che hanno portato al buon esito dell’affare. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, è fatta per l’approdo del franco-congolese in Sardegna.

Makoumbou arriva dall’NK Maribor, società calcistica slovena. Il giocatore classe 1998 (23 anni) è pronto a diventare un nuovo membro della rosa di Fabio Liverani nel campionato cadetto di Serie B. Il centrocampista si trasferisce in rossoblù per 2 milioni di euro e firmerà un contratto con durata quadriennale. Arriverà in Sardegna giovedì 14 luglio, dopo il preliminare di Champions League.