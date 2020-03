Malagò: «Irresponsabile abbandonare gli allenamenti per i professionisti»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della questione relativa alla ripresa degli allenamenti. Le sue parole

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sulla questione relativa alla ripresa degli allenamenti.

SPORT – «Tutti gli sport, giorno dopo giorno, ipotizzano un rinvio delle attività. Ognuno ha una propria speranza, una ambizione. Tutti presuppongono che la situazione ritorni alla normalità. Qui comanda solo il Covid-19. Se questo non sarà possibile, dovrà programmare il piano B. Navighiamo a vista e chi sta per male e non solo, capisce di cosa sto parlando».

ALLENAMENTI – «I professionisti non possono abbandonare dalla mattina alla sera la loro preparazione. Sarebbe da irresponsabili farlo».