Malagò: «Domani si rimette in moto il calcio italiano»

Malagò, le parole del presidente del Coni in merito alla ripartenza del calcio italiano e anche dello sport in generale

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto nel corso di una videoconferenza ‘Treccani e il valore dello Sport’ parlando sia della ripartenza del calcio italiano che dello sport in geenrale.

«Dalle partite di Coppa Italia si rimette in moto il mondo del calcio italiano, mentre con Tokyo 2020 potremo rivedere lo sport com’era prima. Il CIO sta affrontando l’argomento delle Olimpiadi: ho la fortuna di far parte del Comitato olimpico internazionale e di alcune commissioni, siamo tutti convinti che dai Giochi di Tokyo si potrà tornare a parlare per la prima di una vera manifestazione globale».

STOP CAMPIONATO FEMMINILE – «E’ una scelta legittima, chi organizza ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per essere in linea con questo protocollo che gia’ e’ molto complesso per lo sport professionistico. Nel calcio in Italia si e’ fatto un grandissimo passo in avanti grazie a quell’avventura strepitosa ai Mondiali in Francia con le ragazze che hanno sfiorato la qualificazione olimpica».