‘Malammore’ saluta Reina: «Napoli sarà la tua città per sempre» – FOTO

Il saluto a Pepe Reina da parte dell’amico Fabio De Caro, attore in Gomorra nella parte di ‘Malammore’: ecco le parole per salutare un leader dello spogliatoio azzurro

L’addio di Pepe Reina al Napoli si concretizzerà ufficialmente solo tra poche settimane. Ma sono già iniziati i saluti per un’icona del ciclo di Sarri e Benitez. Lo stesso attore Fabio De Caro, in arte ‘Malammore’ nella fortunata serie tv Gomorra, ha scritto e dedicato un lungo post toccante per l’addio al Napoli del proprio amico: «La gente non sa di quando sei corso alla messa in ricordo di mia moglie per venirmi ad abbracciare ma io lo so; la gente non sa delle cene annullate quando il Napoli perdeva ma io lo so; la gente non sa che tutto lo spogliatoio ti adora e ti prende da esempio ma io lo so; la gente non sa dei messaggi dopo le vittorie ricchi di amore e gioia ma io lo so; la gente non sa di quando hai visto tua figlia recitare e cantare in napoletano e hai pianto a dirotto dicendo “guarda come parla bene il napoletano” ma io lo so».

Prosegue De Caro: «La gente non sa che hai sempre aiutato i tuoi compagni nei momenti difficili ma loro lo hanno detto a me; la gente non sa che ti sei dimezzato l’ingaggio per tornare a Napoli ma io lo so; la gente non sa che saresti rimasto qui per molto meno di ciò che ti è stato offerto ma io lo so; la gente non sa cosa stiamo perdendo ma io lo so e sono certo che molto presto ahimè finalmente lo capirà. Grazie di tutto fratello a te e alla tua splendida famiglia, Napoli è la tua città e lo sarà per sempre. Io ti aspetto qui e se non torni ti vengo a prendere io! Buona fortuna!».