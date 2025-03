Daniel Maldini tra Nazionale, Atalanta e una scossa necessaria per riscattarsi: a cominciare da Firenze (dove ha segnato due goal)

Per Daniel Maldini è tempo di riscattarsi e dimostrare di essere all’altezza dell’Atalanta: obiettivo Fiorentina (dove ha segnato in entrambi i match con il Monza)

Per provare a lottare fino alla fine per lo Scudetto, all’Atalanta tutti devono remare nella stessa direzione, e se i titolari riescono a fermarsi fino ad un certo punto, lo “zero virgola” è necessario che venga eseguito dalla panchina.

Si sta parlando molto di Samardzic e della risposta (giusta) di Gasperini, ma davanti c’è anche un Daniel Maldini che ha bisogno di farsi trovare pronto e all’altezza della situazione: soprattutto dopo la parentesi negativa in Nazionale.

Maldini arriva a Bergamo per tappare il buco lasciato da Zaniolo e con un sacco di polemiche a Monza dopo gli ultimi risultati. Dall’altra l’Atalanta gli garantiva un grande salto e con Gasperini ci sarebbero stati gli stimoli giusti per far emergere il suo talento (che si era visto l’anno scorso).

Fino ad ora tre settimane da infortunato e tre presenze atalantine che hanno dato un primo, seppur ridotto, bilancio nerazzurro. Rispetto a Nicolò è un giocatore molto più coerente per l’Atalanta tra capacità di saltare l’uomo e dinamicità sulla trequarti nel 3-4-2-1, così come si dimostra sempre propositivo quando ha la palla tra i piedi; dall’altra parte però manca tutto il resto: soprattutto tra esperienza e maggior esplosività nei momenti più importanti.

Non che non si faccia trovare al posto giusto nel momento giusto (ha avuto anche la palla goal contro il Bologna) o che non abbia certe intuizioni, ma se CDK e Samardzic non riescono a dare l’impronta giusta, dall’altra deve essere Maldini a dare la scossa.

Il numero 70 sarà anche l’ultimo arrivato in un reparto offensivo pieno di campioni dove imparare e aspettare sono dei concetti basilari (l’Atalanta di Gasperini è una scuola per tutti), ma per dimostrare di essere all’altezza occorrerà dare un grande contributo e Maldini ha le caratteristiche per poterlo fare.

Contro la Fiorentina quest’anno ha segnato sia all’andata che al ritorno (con la maglia del Monza), e chissà se per lui diventerà un nuovo punto di partenza: con l’obiettivo di convincere detrattori e soprattutto l’Atalanta che su di lui ha deciso di puntare sia per il presente che per il futuro.