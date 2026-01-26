Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli

Maldini Lazio, fumata bianca in arrivo: definita la formula del prestito con opzione di riscatto. Le ultimissime notizie

L’operazione che porterà Daniel Maldini alla Lazio è ormai ai dettagli finali. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, l’accordo con l’Atalanta prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, accompagnato da un’opzione di riscatto fissata a 14 milioni. Una clausola non vincolante, che consentirà al club biancoceleste di valutare con calma se confermare il giocatore al termine della stagione.

La trattativa è sostanzialmente chiusa e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. Maldini, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, è pronto a raggiungere Roma per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. La Lazio punta su di lui per aggiungere qualità, fantasia e duttilità al reparto offensivo.

Un’operazione che, nelle intenzioni della società, potrebbe trasformarsi in un investimento strategico per il futuro biancoceleste.

