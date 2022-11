Maldini: «Ibra ti sprona fino a insultarti. Nessuno voleva fare le partitelle con lui»

Daniel Maldini si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla sua esperienza al Milan e sul rapporto con Ibra

Daniel Maldini si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla sua esperienza al Milan e sul rapporto con Ibra. Le sue dichiarazioni:

IBRA – «Nessuno voleva fare le partitelle insieme a Ibra. Lui ti sprona fino ad arrivare a insultarti ma sai che lo fa a fin di bene e quindi non te la prendi. Poi a fine allenamento recupera e ti abbraccia».

PIOLI – «Mi insegnava a stare sereno e come muovermi in campo. Sempre disponibile. Ha saputo costruire un gruppo vincente. Lo Scudetto non lo vinci per caso. Al Milan si stava proprio bene».