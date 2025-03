Malesani sicuro: «Verona salvo? Vi spiego che obiettivo possono raggiungere. Oggi sul calcio dico che...»

Alberto Malesani, ex allenatore gialloblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul Verona e sulle sue speranze di salvezza

LE PAROLE – «Le manca il calcio? Poco, anzi nulla: guardo le partite in tv. Tuttavia la mia nuova vita ha preso un’altra via. E mi trovo a meraviglia. Il passato è stato bello, ma non lo rimpiango. Ora sono sereno, quando vivevo solo per il calcio ero immerso 24 ore su 24, in una dimensione quasi indescrivibile. Tanto impegno, troppo stress. Il Verona resta in A? Sì, ne sono più che convinto».