Morten Boesen, medico della Danimarca, ha parlato dei terribili attimi successivi al malore di Christian Eriksen. Le sue parole riporta da Gazzetta.it.

«Siamo stati chiamati quando Eriksen è caduto a terra: quando siamo entrati in campo stava respirando e abbiamo controllato il suo polso: c’era battito, poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito. E abbiamo cominciato ad intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita».