Malore Tacconi, l’aggiornamento delle condizioni dell’ex Juve

Malore Tacconi, situazione in aggiornamento per l’ex portiere. Le ultime notizie sulle condizioni dell’ex Juve, attualmente ricoverato

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie su Stefano Tacconi, colpito da un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma.

L’ex Juve, ricoverato in quel di Alessandria, è ancora in serie condizioni, anche se i medici sono intervenuti subito per evitare una nuova emorraggia. Ora resta soltanto da aspettare e pregare che tutto vada per il meglio, come fa sapere il figlio Andrea.