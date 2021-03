Man United, Solskjaer: «Dalot, lo rivogliamo con noi il prossimo anno»

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Queste le sue parole:

Sulla partita – «Abbiamo visto come la partita della settimana scorsa sia stata complicata. Loro hanno messo tanta intensità e qualità, ma queste sono le partite di cui abbiamo bisogno. Domani servono tante cose: gestione della partita, un buon inizio, qualità, esperienza… tante cose. Io preferisco sempre giocare il ritorno in trasferta, per via del valore dei gol»

Su San Siro – «Credo di aver giocato solo una volta in un’amichevole a San Siro. L’ho vissuto per la maggior parte delle volte da spettatore. Uno stadio fantastico, storico, quando è pieno c’è una fantastica atmosfera. Stasera vedremo lo stadio e cercheremo di capire l’atmosfera»

Su Dalot – «Il nostro piano è sempre stato di avere Diogo sempre in forma, siccome qua lo è stato poco. Sta giocando in un grande club con grandi aspettative. È un nostro giocatore e vogliamo averlo indietro». L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILANNEWS24.