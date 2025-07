Il Manchester City ha firmato un contratto da 1 miliardo di sterline, ma la vera notizia è un’altra… Svelati i dettagli dell’accordo record con PUMA che proietta il club nel futuro

Manchester City, accordo da record con la PUMA per la sponsorizzazione del club inglese: oltre un miliardo di euro ai Citizens

Un accordo che riscrive la storia del calcio inglese e consolida il dominio economico del Manchester City. Il club campione in carica della Premier League e il marchio sportivo PUMA hanno annunciato un’estensione record della loro partnership per le prossime 10 stagioni, fino alla stagione 2034/35. La notizia, riportata dal Manchester Evening News, non riguarda solo la durata, ma soprattutto le cifre: un accordo senza precedenti da 1 miliardo di sterline, pari a circa 1,15 miliardi di euro. Una bella garanzia per guardare al domani con una più che discreta dose di ottimismo.

Questo rinnovo, che garantirà al City ben 100 milioni di sterline a stagione (circa 115 milioni di euro), è stato definito una vera e propria leva finanziaria che proietta il club in una dimensione diversa. Per mettere le cose in prospettiva, l’iniezione annuale di PUMA copre quasi interamente l’investimento di 150 milioni di euro fatto quest’estate per i quattro nuovi acquisti: Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki e Marcus Bettinelli. Un vantaggio competitivo enorme, che garantisce al club una potenza di fuoco sul mercato inarrivabile per quasi chiunque altro.

La partnership, iniziata nel 2019, ha superato ogni aspettativa. Ferran Soriano, CEO del City Football Group, ha espresso la sua soddisfazione: «Ci siamo associati a PUMA con l’ambizione di superare le aspettative. Ci siamo riusciti ampiamente nelle ultime sei stagioni». Anche Arthur Hoeld, CEO di PUMA, ha celebrato il successo dell’accordo: «I trofei, un palcoscenico perfetto per i nostri prodotti e il successo commerciale sono stati eccezionali».

Questo accordo decennale non è solo un contratto di sponsorizzazione, ma una dichiarazione di intenti. Garantisce al Manchester City una stabilità finanziaria a lungo termine e la capacità di continuare a operare ai massimi livelli del mercato, consolidando il suo status di superpotenza del calcio mondiale per il prossimo decennio, per la felicità di Guardiola (e anche di chi verrà dopo).