Manchester City: Aguero ha una media gol incredibile

Aguero è il principale finalizzatore del Manchester City. Nessun attaccante Europa ha le sue medie gol

In una stagione del Manchester City finora deludente, il Kun Aguero sta mantenendo un rendimento incredibile. Tant’è che c’è preoccupazione per il suo futuro, visto che non ha rinnovato il contratto in scadenza in estate.

🗣️ Guardiola: "Sergio [Aguero] is irreplaceable" Sergio Aguero has the best minutes-per-goal ratio in Europe's top 5 leagues this season @_WrightJosh reveals the top 10, with Ronaldo in 8th and Messi 9th — https://t.co/CWD7WogJiB pic.twitter.com/aQfL3Q7zwc — WhoScored.com (@WhoScored) January 30, 2020

Come si vede nel grafico, nessuno ha la media gel Kun nei principali campionati europei. L’argentino segna una volta ogni 69′: al secondo posto c’è Immobile, con una rete ogni 71′. Ha numeri anche elevatissimi nei passaggi chiave e nei dribbling.