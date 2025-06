Manchester City, ufficiale l’arrivo di Cherki dal Lione: sarà disponibile per il Mondiale per Club

Manchester City, adesso è ufficiale il trasferimento di Cherki dal Lione: il francese sarà disponibile per il Mondiale per Club

Il Manchester City continua a rafforzare la squadra e ufficializza l’arrivo di Rayan Cherki dal Lione. Il giovane trequartista francese, nato nel 2003, si unisce al gruppo di Pep Guardiola per circa 40 milioni di euro (34 milioni di sterline) e ha siglato un contratto quinquennale valido fino al 2029. I Citizens hanno comunicato l’accordo con una nota ufficiale.

Cherki è il terzo acquisto estivo per i Citizens, dopo il terzino sinistro Rayan Aït-Nouri (dal Wolverhampton) e il portiere Marcus Bettinelli (dal Chelsea). Sarà subito disponibile per il Mondiale per Club, in programma nelle prossime settimane. Dopo una stagione brillante con il Lione, in cui ha totalizzato 12 gol e 20 assist, Cherki ha confermato il suo talento emergente, meritandosi la convocazione nella Nazionale maggiore.