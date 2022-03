Manchester City, Guardiola avverte: «Non dobbiamo fare la fine del Milan. Giochiamo bene, ma il maggior successo di un club è la stabilità»

Al termine del derby di Manchester, l’allenatore del Man City Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione dominante della sua squadra e del futuro del suo progetto. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – «Sono un uomo esigente, ma conosco i miei limiti e conosco i limiti dei miei giocatori. Non mi piace la sensazione che tutto sia facile, che il City deve vincere perché è il City, che se non vinciamo sette titoli in una stagione è tutto fallimentare. Oggi abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo ed è stato una conseguenza del primo, in cui li abbiamo fatti correre tanto. Sono critico, ma quando giochiamo bene giochiamo bene. E oggi, nel secondo tempo, abbiamo veramente giocato bene. Ricordo il Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, che vincevano in Champions League. Poi non hanno più giocato e vinto in Europa, per otto o nove anni, eppure quando ero piccolo il Milan di Sacchi era la squadra che tutti ammiravano nel mondo. Dobbiamo evitare che accada questo. Il più grande successo per una club è la stabilità, restare sempre al top».