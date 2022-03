Premier League, il derby di Manchester va a Guardiola: 4-1. United annichilito nel secondo tempo. Mahrez e De Bruyne segnano per il City

Il Manchester City si è portato a casa il derby. Il risultato di 4-1 in favore dei padroni di casa non rende giustizia al dominio totale che si è visto in campo.

Al gol di Sancho, il City ha risposto con due doppiette per tempo: prima De Bruyne, poi Mahrez. La squadra di Rangnick ha provato a fare qualcosa nel primo frangente, ma nella ripresa è stata annullata in ogni campo. Due dati tra gli altri: 70-30 nel possesso palla e 24-5 nei tiri totali.

Umiliazione, dunque, per Pogba e compagni, con il pubblico dell’Etihad Stadium che a una decina di minuti dalla fine, sul 3-1, ha addirittura gridato “olé” ad ogni passaggio effettuato dai suoi beniamini.