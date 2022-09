Manchester City, Guardiola: «Contro il Dortmund, Haaland mi ha ricordato Cruyff»

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha parlato della prestazione di Haaland contro il Borussia Dortmund

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai microfoni di BT Sport ha parlato dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League elogiando anche la prestazione di Erling Haaland.

HAALAND – «Haaland? Che gol!. Ricordo che tanto tempo fa a Barcellona Johan Cruyff ne segnò uno abbastanza simile contro l’Atletico Madrid. È bello che Erling abbia emulato Johan Cruyff. Il Dortmund è una squadra eccezionale, lo sapevamo. Non siamo stati abbastanza bravi durante questa gara ma allo stesso tempo è sempre bello avere questa resilienza: andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo Haaland e Alvarez insieme in area come alternativa, sta funzionando».