Manchester City, Guardiola: «Vogliamo scrivere la storia in Europa»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni.

«La aspettavo da tanto questa semifinale. Sulla base della Champions League si giudica tutta la stagione, penso che sia ingiusto soprattutto in un momento come questo. È un sollievo superare i quarti, la mia squadra ha compiuto passi enormi negli ultimi anni. Piano piano stiamo scrivendo la storia di questo club in Europa. Il merito va ai miei calciatori, io guido semplicemente un gruppo di ragazzi. Ora testa al Chelsea, c’è tempo per pensare alla semifinale. Proveremo comunque a vincere i quattro trofei stagionali».