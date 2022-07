Manchester City, Gundogan: «Ero arrabbiato con Guardiola, poi...»

Il centrocampista del Manchester City Gundogan ha svelato un retroscena sulla scorsa ultima giornata di Premier League

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ai microfoni di Together: Champions Again! ha svelato un retroscena sull’ultima giornata di Premier League che ha regalato il campionato ai Citizens grazie anche a una doppietta del tedesco contro l’Aston Villa.

IL RETROSCENA – «Tutti siamo competitivi e vogliamo giocare. Credo che la settimana prima non fossi stato titolare, quindi mi aspettavo di esserlo all’ultima partita. Così non è stato e quindi ero un po’ frustrato e arrabbiato. Ho cercato di essere concentrato e di aiutare i compagni. Poi, però, siamo andati sotto di una rete e poi anche della seconda. Ero appena entrato e abbiamo preso quel gol. Non stava andando bene. Poi, però, abbiamo fatto una rete e poi ne sono arrivate tre in totale. Tutto è accaduto in fretta che è stato difficile analizzarlo».