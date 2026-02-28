Connect with us
Manchester City, infortunio Haaland: perché l’attaccante ha saltato la sfida contro il Leeds. Cosa è successo

2 ore ago

Manchester City, infortunio Haaland: le sue condizioni e il motivo per il quale ha saltato il match contro il Leeds. Cosa è successo

Brutta sorpresa per i tifosi del Manchester City. Nel match delle ore 18:30, programmato nella storica e rumorosa cornice di Elland Road contro il Leeds, la squadra ospite ha dovuto fare a meno della sua stella più luminosa. Erling Haaland non figurava infatti né nell’undici titolare né nella lista dei giocatori a disposizione in panchina.

Il motivo del forfait: le parole del mister

L’esclusione del bomber scandinavo è legata a un imprevisto di natura clinica occorso nelle scorse ore. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto direttamente Pep Guardiola.

Ai microfoni dei giornalisti nel pre-partita, il tecnico ha spiegato con lucidità l’entità dello stop, cercando di rassicurare l’ambiente: «Due giorni fa, durante una normale sessione di allenamento, Erling ha avvertito qualche problema e si è leggermente infortunato. Non si tratta di niente di grave, ma non è fisicamente pronto per scendere in campo oggi. Siamo senza uno dei nostri attaccanti migliori, ma giocheremo con un’altra punta di ruolo per mantenere alta la nostra pericolosità offensiva».

La rivoluzione in attacco: l’occasione per Cherki

L’assenza improvvisa del gigante norvegese ha obbligato lo staff tecnico a ridisegnare il reparto avanzato per scardinare la solida retroguardia del Leeds. Per questa ostica trasferta, Guardiola ha deciso di rimescolare le carte schierando dal primo minuto Rayan Cherki.

Si è trattato di una scelta tattica ben precisa, che ha portato l’allenatore a rinunciare inizialmente ad altre opzioni presenti in rosa. Son partiti infatti dalla panchina sia Omar Marmoush, sia Antoine Semenyo.

