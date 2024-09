Manchester City-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Ethiad Stadium andrà in scena la sfida di Champions League Manchester City-Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio Ethiad di Manchester si giocherà la gara valevole per la 1ª giornata dei gironi di Champions League tra Manchester City-Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Doku, Rodri, Gündogan, Savinho; Foden, de Bruyne; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.

Orario e dove vederla in tv

Manchester City-Inter si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 settembre per la prima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su AMAZON Prime. Per vedere la partita in streaming, Amazon permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.