Manchester City: quale è la giocata tipo di De Bruyne

Kevin De Bruyne è il miglior rifinitore al mondo. C’è una giocata specifica che compie e che è di impossibile lettura per gli avversari

Nonostante la sconfitta, per larghe fasi del match il Manchester City ha creato tantissimo contro il Tottenham. Una delle molte occasioni si vede nella slide sopra. Si tratta di una giocata tipo della squadra di Guardiola, che quest’anno ha portato a tantissimi gol.

L’ala destra riceve palla, facendo uscire il terzino sinistro avversario: con un’esplosività incredibile, De Bruyne si butta nello spazio creatosi e genera un’occasione pericolosa per il Manchester City. Si tratta di una giocata quasi impossibile da contrastare per gli avversari. In queste situazioni, chi attacca è infatti sempre avvantaggiato rispetto a chi difende.