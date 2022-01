Manchester City, rilasciato su cauzione Mendy: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Benjamin Mendy, terzino di proprietà del Manchester City, è stato rilasciato su cauzione nonostante le accuse a suo carico

Come riferito da L’Equipe, Benjamin Mendy, terzino il cui cartellino è di proprietà del Manchester City, è stato rilasciato su cauzione venerdì scorso. Accusato di diversi stupri e aggressioni a sfondo sessuale, il giocatore verrà poi processato soltanto in estate, forse non prima di agosto.

Il giocatore, il cui processo inizialmente era previsto per gennaio, era in carcere dall’estate del 2021.